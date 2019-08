Kleingartenwettbewerb : Erhalt der Artenvielfalt immer wichtiger

In der Kategorie Anlagen siegte der KGV Schloß Rheydt. Gülistan Yüksel (MdB, 2.v.l.) gratulierte den Gewinnern des 70. Kleingartenwettbewerbs der Stadt Mönchengladbach. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Der 70. Kleingartenwettbewerb hat stattgefunden. Wieder einmal sind die Fach-Juroren durch die vielen Anlagen der Stadt gelaufen, haben ihre Bewertungsmappen gezückt und geurteilt. Auf Platz eins der Gartenanlagen in der Kategorie Gesamteidruck landete der Schloß Rheydter Kleingartenverein.

Bei den Einzelgärten belegte der Garten von Martina Weiland und Fred Harmes in Windberg den ersten Platz. Der Garten von Erwin und Vera Borzekowski in der Anlage Großheide kam auf den zweiten Platz, und den Preis für den dritten Platz errang der Garten von Dieter und Heidemarie Kirchhoff in Güdderath.