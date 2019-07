Schützenbrauchtum in Mönchengladbach-Giesenkirchen : Jörg Wawro wird im September zum König gekrönt

Giesenkirchen Brudermeister Ralf Kremer freute sich. Denn bei strahlendem Sonnenschein waren zahlreiche Gäste, Vertreter aus den Vereinen und der Politik zum Schützenbiwak gekommen. Beim ersten Schießwettbewerb des Tages ging es mit dem Luftgewehr um die Würde des Vereinskönigs.

Die Würde des Schülerprinzen wurde mit dem Lasergewehr der St.-Josef Bruderschaft Geistenbeck entschieden. Die Leitung des Schießens übernahm Ehrenmitglied Helmut Breuer gemeinsam mit Schießmeister Andre Mörs aus Geistenbeck. Von den vier Bewerbern setzte sich Vanessa Kranz durch und ist somit im nächsten Jahr zum zweiten Mal in Folge Schülerprinzessin. Unter der Leitung von Schießmeister Norbert Wallraff ging es dann mit dem Kleinkalibergewehr um die Würde des Jungkönigs. Angetreten waren Darwin Lauenburger vom neuen Jägerzug „Don Promillo“ und Pascal Wenzel vom Jägerzug „Waidmannsheil“, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Beide lieferten sich einen spannenden Zweikampf. Am Ende entschied Pascal Wenzel den Zweikampf für sich und wird damit neuer Jungkönig in der Bruderschaft. Im letzten Schießwettbewerb des Tages kam es dann zum Höhepunkt. Der neue König für das Jahr 2019/20 wurde ermittelt. Jörg Wawro vom Jägerzug „Lostige Jonges“ holte schließlich den Vogel von der Stange. Er wird nun im Jubiläumsjahr seines Zuges die Königswürde der Bruderschaft übernehmen.