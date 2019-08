Bundestagsabgeordneter auf Sommertour : Krings besucht „Kleeblätter 21“

Mönchengladbach Aus Fördermitteln des Bundes hatte der Verein eine Beratungsstelle für Menschen mit Trisomie 21 und deren Angehörige eingerichtet.

Die Elterninitiative „Kleeblätter 21“ hat die Fördermittel des Bundes in Höhe von 447.168,22 Euro genutzt, um den Verein um die „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstelle“ (EUTB) für Menschen mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) und Angehörige in der Stadt zu erweitern. Im Rahmen seiner Sommertour überzeugte sich der CDU-Bundestagsabgeordneter Günter Krings nun persönlich von der Arbeit in der Beratungsstelle an der Eickener Straße. Ob bei der Suche nach einer behindertengerechten Wohnung, einer Assistenz für Arbeit, einer pflegerischen Hilfe oder einfach nur zum Zuhören – die Berater der EUTB stehen für fast alle Anliegen zu Seite.