Diner en blanc in Mönchengladbach : Motorrad-Werkstatt als ein Treffpunkt für Feinschmecker

Ganz in weiß gekleidet betreten die rund 25 Gäste die kleine Halle unweit vom Geroweiher. Bepackt sind sie mit Körben, Blechen und Schüsseln, aus denen bereits die Düfte von Gemüsequiche, griechischem Moussaka oder den vielen Desert-Kreationen strömen.

Diner en blanc - so heißt das Event, das 1988 seinen Anfang in Paris machte, als eine überfüllte Grillparty kurzerhand in den nahegelegenen Park Bois de Boulogne verlegt wurde. In den folgenden Jahren erinnerten sich immer mehr Menschen an den Zauber des Anfangs. Sie trafen sich nun jeden Sommer zum gemeinsamen Essen unter freiem Himmel – an verschiedenen Orten über die ganze Stadt verteilt. Der genaue Treffpunkt wird dabei erst kurz vorher bekannt gegeben. So war es auch beim sechsten Diner en blanc in Mönchengladbach.