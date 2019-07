Spielfest in Mönchengladbach : 200 Kinder spielen im Grenzlandstadion

Mönchengladbach Die Kinder kamen in der ersten Ferienwoche aus acht Mönchengladbacher Ganztagsgrundschulen zusammen.

Stephen ist zehn Jahre alt und besucht die Hermann-Gmeiner-Schule in Schrievers. „Am besten hat mir das englische Spiel ‚Bulldog‘ gefallen“, sagt der Grundschüler. Dabei gibt es einen Fänger, die Bulldogge, der in der Mitte der Gruppe steht. Die anderen Kinder haben Bänder an ihren Hosen befestigt, die die Bulldogge entfernen muss. Hat ein Kind keine Bänder mehr übrig, wird sie automatisch auch zur fangenden Bulldogge. „Ich mochte es am liebsten, weil wir dort laufen und uns austoben konnten.“ Auch damit, dass beim Spielfest so viele Kinder von verschiedenen Schulen anwesend waren, hatte Stephen kein Problem: „Viele Schüler kannte ich schon. Es war schön, auch mit anderen Kindern zu spielen.“