Musical in der Grundschule : Ritter Rost erzählt von Angst und Mut

Die Kinder der Grundschule Neuwerk spielten fast schon wie die Profis. Foto: Grundschule Neuwerk

Ritter Rost und die Räuber – so heißt das Musical, das die Zweit- bis Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Neuwerk in diesem Schuljahr aufführten. Ritter Rost, der sich für den stärksten, tapfersten und schlausten Ritter der Welt hält, sich aber am liebsten mit seinem Teddy im Bett verkriecht und leider viel zu viel Angst hat, gelingt es mit Hilfe des Burgfräuleins Bö und den Drachen Koks, Räuber zu fassen.

Diese bekommen von König Bleifuß eine gerechte Strafe verhängt – nämlich bis an ihr Lebensende lustig zu sein und den Menschen mit Süßigkeiten eine Freude zu bereiten.