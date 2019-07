RP-Aktion : Kühles Trinkwasser für die Gladbacher

Mönchengladbach Die Rheinische Post verschenkte Wasserflaschen in der Stadt.

(angr) Wer in diesen Tagen durch die Innenstädte geht, braucht vor allem eines: Trinkwasser! Das gab es am Freitag aus dem Mobil der Rheinischen Post. Am Sonnenhausplatz, am RP-Service-Punkt an der Buchhandlung Degenhardt und am Rheydter Markt verschenkten Robin Lukanz, Tobias Pletschen und Matthias Samse ganz viel gekühltes Trinkwasser. Die Passanten nahmen das Angebot glücklich an, schraubten die Flasche direkt auf und setzten zum Trinken an: „Ahhh, da freue ich mich sehr drüber. Das tut gut“, sagte Yvette Zavutunga über die kühle Erfrischung. Manche kühlten ihren von der Hitze geplagten Körper auch von außen statt von innen und gossen sich ein paar Spritzer des Wassers über den Kopf. Nach rund drei Stunden waren die mehrere Hundert Flaschen Trinkwasser weg, und ein wenig Durst der Gladbacher gestillt. Fotos: Jana Bauch