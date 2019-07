Ausflug in den Ferien : Familien erleben Tag im Spielpark

Das Team der Freien Fahrt 2019 mit Sozialdezernentin Dörte Schall, Wolfgang Opdenbusch und Klaus Röttgen. Foto: Stadt Mönchengladbach

Ein Spielpark, der den Namen „Irrland“ trägt, verspricht Verrücktes. Das dem tatsächlich so ist, konnten 800 Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen beim Tagesausflug in den Sommerferien, organisiert von NEW und dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diesmal wurde die freie Fahrt erstmals für Inhaber der Mönchengladbacher Familienkarte angeboten. Viele nahmen so zum ersten Mal am Ausflug teil. Im Spielpark verbrachten alle einen tollen Tag.