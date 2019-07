Mönchengladbach: Verein der ehemaligen Heimkinder : Ein Transporter für die Lebensqualität

Die Freude bei der ersten Community des Vereins der ehemaligen Heimkinder NRW war riesengroß. Denn der Verein durfte einen von der Stiftung Wohlfahrtspflege-des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Transporter übernehmen.

Uwe Werner, der Vorsitzende des Vereins, freute sich darüber, dass der Verein der ehemaligen Heimkinder nun über ein passendes Fahrzeug verfügt „Wir möchten den ehemaligen Heimkindern, die teils jahrelang in gesellschaftlicher Isolation gelebt haben, mit diesem Fahrzeug auch ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Viele von ihnen haben in ihrem bisherigen Leben eine Menge Einsamkeit und Leid erfahren, da ist es besonders schön, dass wir jetzt in hohem Alter so positiv nach vorne blicken können.“ Die meisten der ehemaligen Heimkinder, die der Verein betreut, sind laut Werner bereits über 60 Jahre alt.