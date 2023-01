Frank Mitschkowksi freut sich auf die Gruppe 5 Ein Gruppe mit viel Feuer und Emotionalität

Der Polizei SV hat sich unter Erhan als Trainer in den letzten Meisterschaftsspielen wieder gefangen. Mit ihm habe ich zusammen in der Jugend beim RSV gespielt. Er weiß worauf es in der Halle ankommt. Ich denke jedoch, dass seine absolute Priorität der Klassenerhalt in der Kresiliga A sein wird. Auch wenn der FC Maroc durch das überragende Abschneiden und Auftreten der marokkanischen Nationalmannschaft mit Rückenwind in die Halle kommen wird, wäre ein Weiterkommen eine große Überraschung.