Hockey-EM, Deutsche Meisterschaften und Amateursport Das steht im Jahr 2023 in der Sport-Region an

Die Aufstiegsrennen vieler Handballteams werden sich im Saisonendspurt entscheiden Der Mai wird für viele Handballteams der Region ein heißer Monat – denn im Saisonendspurt der Ligen könnte es für einige von ihnen noch um Meisterschaften und Aufstiege gehen. In der Regionalliga läuft es für den TV Korschenbroich im Aufstiegsrennen auf einen Zweikampf mit Interaktiv Handball aus Ratingen hinaus. Spitzenreiter Interaktiv hat erst bei einem Remis Punkte abgegeben, der TVK hat nur eine Pleite vorzuweisen – bei zehn Siegen. Das direkte Duell steigt bereits am 14. Januar. In der Oberliga ist auch Borussia Mönchengladbach in der Verfolgerrolle, würde in der Rückrunde der bislang verlustpunktfreien DJK Unitas Haan gerne weiter die Stirn bieten. Bei den Damen mischt der TV Lobberich in der Oberliga in der Spitzengruppe mit, könnte sich bei aktuell vier Zählern Rückstand auf Fortuna Düsseldorf II bis in den Mai hinein mit dem Titelrennen beschäftigen. Ganz sicher Gedanken über den Aufstieg kann sich der HSV Wegberg als Spitzenreiter in der Damen-Verbandsliga machen.