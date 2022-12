Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Odenkirchens Routine ist der entscheidende Faktor

Was einigen Zuschauern an den ersten Tagen der Stadtmeisterschaft auffiel: Es fehlten die Banden an den Toren, die dort in den vergangenen Jahren stets angebracht waren. Doch für diese Banden sind während der zweijährigen Corona-Unterbrechung versehentlich die Metallfüße entsorgt worden, wie der Stadtsportbund mitteilte. Diese sind inzwischen neu bestellt worden. Sollten die Metallfüße zeitig geliefert werden, sind die Torbanden aus Gründen der Chancengleichheit erst in der Endrunde wieder vorgesehen.