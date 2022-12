Gruppe 4 der Hallenstadtmeisterschaft bietet Spannung bis zum Ende So furios verlief der Freitagabend in der Jahnhalle

Die Schwäche – neben der zunächst mangelnden Chancenverwertung – lag bei den Futsalern allerdings in der Defensive. So startete Furious mit einer 3:4-Pleite gegen Hehn in den Abend. „Wir wissen, dass wir gut kicken können“, sagte Bünyamin Türkhan, Vorsitzender und Kapitän bei Furious. „Aber vor allem im ersten Spiel haben wir zu viele einfache Gegentore gefangen“. In der Folge bekam das Team seine Probleme in der eigenen Defensive und vor dem gegnerischen Tor aber zunehmend in den Griff, ließ einen klaren 4:1-Erfolg gegen Bezirksligist SV Lürrip und einen 3:1-Sieg über A-Ligist SV Schelsen folgen.