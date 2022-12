Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Sorgt Furious Futsal für eine Überraschung?

Wenn am Freitag die Gruppe 4 ihre Vorrundenspiele bestreiten wird, stehen auch die Spieler von Furious Futsal (FF07) im Blickfeld. In diesem Jahr nehmen die Futsaler zum vierten Mal an der Hallenstadtmeisterschaft teil – und in der Theorie sollte man annehmen, dass die technisch versierten Futsaler in der Halle ihre Vorteile haben. Doch die bisherigen drei Teilnahmen haben das Gegenteil gezeigt: Furious schied jeweils in der Vorrunde aus. Entsprechend bewertet Bünyamin Türkhan, Vorsitzender des Vereins, die bisherigen Auftritte als nicht ganz optimal.