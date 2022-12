Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Neuwerk zieht mit Kantersiegen in die Endrunde ein

Am Ende kam es auf die Tore an. Die Sportfreunde Neuwerk hatten das früh erkannt. In seinem ersten Gruppenspiel gegen Grün-Weiß Holt kam der Bezirksligist zu einem 1:1 und womöglich zur Erkenntnis: Holt ist auf Augenhöhe – sollten beide ihre weiteren drei Partien allesamt gewinnen, würde das Torverhältnis über den Gruppensieg entscheiden. Und so kam es letztendlich auch: Zehn Punkte standen am Ende sowohl auf dem Zählerkonto der Neuwerker als auch bei Holt – doch Neuwerk hatte das bessere Torverhältnis auf seiner Seite.