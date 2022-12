Ein Leben für den Amateurfußball - drei Fans und ihre Leidenschaft „Ich wohne in Wickrath, für wen soll ich sonst sein?“

Es folgte sein Umzug nach Tönisvorst und eine „zwischenzeitliche Pause“ – so nennt Hilgers die Zeit, in der er nicht regelmäßig am Hohen Busch vor Ort war. Doch mit seiner Rückkehr in die Heimat nach Dülken kehrte Wolfgang Hilgers Anfang des Jahrtausends auch zu seinem 1. FC Viersen zurück. „Ich habe mir damals gesagt. Du wohnst jetzt wieder in Dülken, ganz in der Nähe vom Hohen Busch. Jetzt gehst du da einfach mal wieder hin“, sagt Hilgers. Also pilgerte er alleine zu einem Spiel des 1. FC Viersen und merkte vor Ort, wieso er schon als Jugendlicher so oft dort war: Es ist die Liebe zum Amateurfußball. Mit der Zeit trifft Wolfgang Hilgers auf neue Leute am Platz, andere fußballverrückte Fans, die es mit dem 1. FC Viersen halten. Einige, wie Herbert Giebels, kannte er noch aus den 80er-Jahren, andere lernt er neu kennen. So entstand mit der Zeit eine verschworene und gefestigte Gruppe aus etwa 20 Fans, die den heutigen Landesligisten zu jedem Spiel begleiten – egal ob in der Meisterschaft oder bei einem Testspiel in der Vorbereitung, sowohl heim als auch auswärts.