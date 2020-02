Schwimmen : Sechster Platz beim Zweitliga-Debüt für Schwimmerinnen

Die Damen der SG erreichten ein starkes Liga-Ergebnis. Foto: SG Mönchengladbach

Schwimmen Die Damen-Mannschaft der Startgemeinschaft Mönchengladbach platzierte sich bei ihrem Debüt in der Zweiten Bundesliga direkt im gesicherten Mittelfeld. Das junge Team stellte dabei einige Bestzeiten auf.

Das Ziel war im Vorfeld klar formuliert. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, hatte jüngst SG-Cheftrainer Dieter Sofka in Bezug auf die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften angekündigt. Und die Damen-Mannschaft der Startgemeinschaft Mönchengladbach, die erstmals in der Zweiten Bundesliga an den Start ging, ließ den Worten ihres Trainers Taten folgen: Mit dem sechsten Platz – unter zwölf Teams – erreichte sie nicht nur den größten mannschaftlichen Erfolg in der Geschichte der SG. Angesichts des geringen Durchschnittsalters von gerade einmal 15,5 Jahren unterstrich das Gladbacher Team zudem, dass es für die Zukunft noch viel Potenzial besitzt.

In Essen leisteten sich die Gladbacherinnen nur eine kleine Anlaufschwäche, verbesserten sich aber schnell ins Mittelfeld des Klassements und hielten das Niveau bis zum letzten der insgesamt 34 Wettbewerbe. Bemerkenswerte Leistungen gab es dabei viele. So schwammen Raja Berner (2:34,95 Minuten über 200 Meter Schmetterling), Elsa Greif (18:51,68 über 1500 Freistil) und Nina Holt (25,52 über 50 Freistil) neuen Vereinsrekord. Lisa Volk schaffte in vier Rennen vier persönliche Bestzeiten. Juliane Kalkreuth blieb über 800 Freistil erstmals unter der Zehn-Minuten-Marke (9:58,01). Julia Kremer schaffte zwei neue Bestzeiten und Bianca Wettel mit 2:17,71 über 200 Rücken die Tagesbestmarke. Auch alle übrigen Teammitglieder – darunter auch die jüngsten Talente Eva Saretz und Annabell Kremers (beide Jahrgang 2006) – steuerten beim Zweitliga-Debüt wichtige Punkte bei.

Derweil erreichte die Zweite Damenmannschaft der SG im Bezirksliga-Wettkampf in Schwelm einen starken zweiten Platz. Unabhängig von den Ergebnissen der zweiten Bezirksligagruppe in Düsseldorf war damit klar, dass das Team von Trainer Ralf Lammering mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Während die Dritte Damen-Mannschaft in die Kreisklasse abstieg, feierten die Zweiten Herren den Aufstieg in die Bezirksliga. Dabei gelangen den Athleten der Zweitvertretung in 34 Wettbewerben 29 persönliche Bestleistungen.