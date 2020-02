Fußball-Bezirksliga : RSV trägt seine Heimspiele in der Rückrunde in Mülfort aus

RSV trägt seine Heimspiele in der Rückrunde in Mülfort aus

Trainer Rene Schnitzler spielt in den kommenden Monaten mit dem RSV in Mülfort. Foto: Dirk Staubesand

Fußball Da das eigene Stadion in den Campuspark umgebaut wird, muss der Bezirksligist umziehen. Die Anlage in Odenkirchen-Süd dient ihm nur zu Trainingszwecken.

Irgendwie wurden Beobachter das Gefühl nicht los, dem RSV gefällt die zeitweilige Verlegung in den Süden Odenkirchens nicht, obwohl es eine der schönsten Anlagen im Stadtgebiet ist. Deshalb kam die Information, der „Spö“ werde seine Heimspiele in Mülfort austragen, wenig überraschend. Und die Gründe hierfür sind sogar nachvollziehbar. Da wäre erstens die Nähe zur angestammten Heimat, zweitens der Kunstrasenplatz und drittens das Flutlicht. Dies alles bietet die Anlage in Mülfort, während in Odenkirchen Flutlichtspiele auf ungeliebter Asche stattfinden müssten.