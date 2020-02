Reiten : Reittalent freut sich auf Heimspiel

Liam Broich ist beim stark besetzten Hallenturnier auf dem Gestüt Seehof in Leuth dabei. Das betreibt seine Familie bereits in dritter Generation.

Ein klassischer Wechsel ist es bei ihm aber nicht, denn schon während seiner Ponyzeit war er mit Großpferden erfolgreich unterwegs. Das bewies der Nachwuchsreiter des Perspektivkader NRW bereits vor zwei Jahren bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld, als er bei den Ponyreitern mit Nashvilles Son Silber und bei den Großpferden mit For You Bronze holte. Seine Leistungsbilanz auf M*-Niveau ist toll mit über 70 Platzierungen in Pferde- und Ponyprüfungen sowie des Weiteren über 30 in Zwei-Sterne-M-Prüfungen und einige S-Platzierungen. Er hat auch für 2020 ein Ziel vor Augen: die fünfte Teilnahme bei einer Jugend-DM mit Dream of Diarado. Und er setzt in der neuen Saison auf sein neues Pferd Olympic Night.