Leichathletik : Sogar von Königin Elisabeth II. ausgezeichnet

John E. Crisp, Ehrenvorsitzender des OSC Waldniel, erhielt vom Deutschen Leichtathletik-Verband die goldene Verdienstnadel

43 Jahre leitete er als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Viele kleine und auch größere Veranstaltungen mit internationaler Ausstrahlung fanden in der Amtszeit des heutigen Ehrenvorsitzenden statt. Nach dem Amt des Statistikers und des 2. Vorsitzenden wurde er 1975 zum 1. Vorsitzenden gewählt. Viele Jahre spielte er mit großer Leidenschaft erfolgreich Tischtennis. Im Gremium der Sporttreibenden Vereine in Schwalmtal, Vorgänger des heutigen Gemeindesportverbandes, war er Vorsitzender in den Jahren 1977 bis 2001. Bei seiner beruflichen Tätigkeit als 2. Wohnungsoffizier im Nato-Hauptquartier Rheindahlen kümmerte er sich um die Wohnungsvermittlung für britische Soldaten und ihre Familien.

Eine große Anerkennung für diese Zeit erhielt der englische Zivilangestellte im Buckingham Palace durch Königin Elisabeth II. mit der Aufnahme in den Orden „Member of the Order of the British Empire“. Eine ganz besondere Aktion ließ sich Crisp anlässlich des 100. Geburtstags des Waldnieler Ehrenbürgers und OSC-Gründer Dr. Ernst van Aaken einfallen, er organisierte eine Ausstellung. Er war sich damals sicher: „Viele Besucher, auch auswärtige, werden sich gern an van Aaken als Mensch, Arzt und Trainer erinnern.“ Der OSC Waldniel ehrte bei der OSC-Feier in Gestalt von Joel-Etienne Schmitz und Alexandra Schwarte auch noch die Sportler des Jahres, die Marathonläufer des Jahres Tobias Sühling und Alexandra Schwartze sowie die Halbmarathonläufer Robin Borghans und Alexandra Schwartze. off