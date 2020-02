Leichtathletik : Regions-Vorsitzender tritt zurück

Weil er am Ende fast Einzelkämpfer im Leichtathletik-Verband Region Mitte war, zog Joachim Broich aus Willich seine Konsequenzen. Nachfolger ist Tim Husel aus Essen.

Zu dem Schritt sah sich Broich gezuwungen, weil zuvor bereits sein Stellvertreter Helmut Pohl (Wuppertal) und Wettkampfwart Jochen Grundmann (Düsseldorf) gegangen waren. Und als jüngst auch noch der kommissarische Wettkampfwart Wolfgang Hellmich folgte, sah sich Broich etwas allein gelassen. „Nach intensiver Überlegung, Gesprächen mit Familie und Freunden, dem LVN-Präsidenten Dr. Peter Wastl, dem bis 31. Dezember im Amt stehendem Geschäftsführer Hans-Joachim Scheer und dem aktuellen Restvorstand entschloss ich, mein Amt niederzulegen“, sagt Joachim Broch, immer noch Vorsitzender des Stadtsportverbandes Willich ist. „Neben familiären, zeitlichen und beruflichen Gründen liegt der Hauptgrund für meinen Rücktritt darin begründet, dass ich mich entgegen der Wünsche und Erwartungen bei der Wahl zum Regionsvorsitzenden im Januar 2018 nicht in der Lage sehe, allen aktuellen Anforderungen an einen Regionsvorsitzenden wunschgemäß nachzukommen.“ Broch bleibt der Region aber verbunden, ab der Freiluftsaison wird er Kampfrichter-Beauftragter.

Info Es gibt demnächst zwei Arbeitssitzungen der Region Mitte. Die erste am Freitag, 28. Februar, in Mönchengladbach, die zweite am Samstag, 29. Februar, in Essen.