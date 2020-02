Handball : Formkurve zeigt vor Spiel gegen Spitzenteam wieder nach oben

Bleibt über die Saison hinaus Trainer des TV Lobberich: Marcel Schatten, hier mit den Spielerinnen Hannah Opitz, Anna-Sophie Emmerich und Anna Otten (v.l.). Foto: I. Inkmann. Foto: Isabelle Inkmann

Handball Die Frauen des TV Lobberich treffen am Sonntag in der Oberliga auf den Tabellenzweiten HSG Hiesfeld/Aldenrade. Für Vorfreude sorgt nicht nur die positive Entwicklung der Vorwochen, sondern auch eine wichtige Personalentscheidung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Nach kleineren Rückschlägen findet sich der TV Lobberich in der Oberliga momentan auf dem sechsten Tabellenplatz wieder. Allerdings zeigt die Formkurve der Mannschaft vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten HSG Hiesfeld/Aldenrade rechtzeitig wieder deutlich nach oben. Am Sonntag brennen die Spielerinnen des TVL auf Wiedergutmachung, verloren sie das erste Aufeinandertreffen doch erst per Siebenmeter nach dem Schlusspfiff 25:26. Allerdings läuft die Saison für den Top-Favoriten bislang auch nicht ganz nach Wunsch, er liegt bereits fünf Punkte hinter Ligaprimus TV Aldekerk II. Dafür gibt es für Lobberich im Vorfeld des Spiels Klarheit in einer wichtigen Personalie.

Denn Marcel Schatten verlängerte kürzlich seinen Vertrag für ein weiters Jahr. „Auch in der Zeit, in der wir das eine oder andere Spiel verloren haben, hatte ich sehr viel Spaß an der Arbeit mit der Mannschaft“, betont der 26-Jährige, der wie bereits nach der vergangenen Spielzeit das eine oder andere Angebot ablehnte. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit unglaublichem Potenzial, und die Weiterentwicklung jeder einzelnen Spielerin ist beachtlich.“ Das gilt es nun gegen Hiesfeld/Aldenrade unter Beweis zu stellen.

Respekt ist sicherlich vorhanden, aber Angst braucht der TVL keinesfalls zu haben. Für die tolle Entwicklung steht insbesondere Kyra Mannheim, die vor zweieinhalb Jahren vom TV Aldekerk wieder den Weg zu ihrem Heimatverein fand und in ihrem zweiten Seniorenjahr bereits eine tragende Säule der Mannschaft ist. In der Deckung avancierte sie zur Abwehrchefin im Mittelblock und ist mittlerweile auch die Top-Torschützin des TV Lobberich. Eigentlich ist sie gelernte Kreisläuferin, und gerade das Spiel mit ihrer Position ist in der laufenden Saison stark intensiviert worden.

Aber damit nicht genug, denn Kyra Mannheim ist auch im halbrechten und halblinken Rückraum einsetzbar. Insbesondere im 1:1-Verhalten lässt sie ihre Gegnerin häufig ins Leere laufen und strahlt dadurch eine permanente Torgefahr aus. Ihre kongeniale Nebenfrau im Abwehrverband ist Pauline Sirries, die vergangenes Jahr noch in der Jugend des TVL spielte – mit einigen Einsätzen im Seniorenbereich. Zwar sollte sie zunächst behutsam aufgebaut werden, doch durch den Ausfall von Sara Fenkes wurde sie in das kalte Wasser geworfen und ist mittlerweile mehr als eine würdige Stellvertreterin geworden. Aber auch ihre Fortschritte im Angriff können sich sehen lassen. Als Mittelangreiferin leitet sie die Geschicke ihrer Mannschaft und ist durch ihre tolle Übersicht und Anspiele an vielen Toren direkt beteiligt. Einzig an ihrer Torgefahr muss noch etwas gearbeitet werden.

Als weitere Stütze ist noch Anna-Sophie Emmerich zu nennen. Sie kam vor der Saison aus Neuss, wo die Rechtshänderin auf Rechtsaußen eingesetzt wurde – allerdings mit wenig Spielanteilen. Das hat sich in Lobberich komplett geändert, denn nun spielt sie auf Linksaußen, ihre Spielanteile steigen von Partie zu Partie. Und auch die Integration in die Mannschaft ist mittlerweile vollzogen, was ihre erzielten Tore unter Beweis stellen.