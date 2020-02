Vereine : Rekordergebnis: Beitragserhöhungen sind vom Tisch

Yvonne Feldberg trat beim FC als Kassenwartin zurück. Foto: Horst Höckendorf

Der 1. FC Mönchengladbach vermeldet ein Plus von über 20.000 Euro. Trotzdem steht Schatzmeisterin Yvonne Feldberg nicht mehr zur Verfügung.

Gute Neuigkeiten kann der 1. FC Mönchengladbach nach den vergangenen Monaten gut gebrauchen. Schon vor der Jahreshauptversammlung im vergangenen Dezember hatte es im Verein gebrodelt, bei der emotionalen Zusammenkunft im Vereinsheim wurden dann die vom Vorstand vorgestellte Neufassung der Satzung und die vorgeschlagene neue Beitragsordnung mit einer saftigen Erhöhung für Neumitglieder abgeschmettert. Danach gab es außer der Vermeldung des Rücktritts des Sportlichen Leiters der Fußballer, Björn Feldberg, und eines Trainerwechsels im Landesligateam zur neuen Saison vom Vorstand nichts zu hören. Bis der Verein jetzt einen Rekordgewinn von 21.474,68 Euro für das Jahr 2019 verkündete.

„Noch heute kursiert das Gerücht, dass der FC pleite sei. Vor diesem Hintergrund sahen wir uns gezwungen mit diesem Märchen aufzuräumen“, meinte Schatzmeisterin Yvonne Feldberg in einer Vereinsmitteilung. Bei der Jahreshauptversammlung hatte sie für die beiden Jahre davor noch leichte Verluste verkündet. Und künftig bekommen die FC-Finanzen einen weiteren Schub: 15.000 Euro stellen zwei Vereinsförderer zur Verfügung, zudem gibt es in Gestalt der Polat Dönerproduktion einen neuen Trikotsponsor.

Doch auch wenn die finanziellen Aussichten durchaus rosig sind, zieht Schatzmeisterin Yvonne Feldberg einen Schlussstrich. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die für Ende Februar oder Anfang März angedacht ist, will sie ihren Posten zur Verfügung stellen. Zu tief sitzt die Enttäuschung über die Ereignisse der vergangenen Monate: „Ich bin nicht gut darin, dass mir andere ständig sagen, sie könnten es besser als ich.“ Vorsitzender Christian Oh hatte an den Entscheidungen der Jahreshauptversammlung auch zu knabbern, doch ein Rücktritt ist für ihn kein Thema: „Ich mache auf jeden Fall weiter. Das Votum der Mitglieder muss man akzeptieren, jetzt müssen wir nach Lösungen suchen.“

Beitragserhöhungen sind jedenfalls vom Tisch. Stattdessen wird über eine freiwillige Plusmitgliedschaft nachgedacht. Wie es in Sachen Vereinssatzung weitergeht, steht noch nicht fest. „Ob wir vor der nächsten Jahreshauptversammlung einen Infoabend veranstalten oder nur über die zwingend nötigen Paragrafen abstimmen lassen, weiß ich noch nicht“, sagt Christian Oh. Feststeht derweil, dass zwei aus sportlicher Sicht wichtige Posten nicht neu besetzt werden. Sowohl einen Sportlichen Leiter bei den Senioren als auch einen Cheftrainer für den Jugend-Leistungsbereich gibt es künftig nicht mehr. „Wir werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen“, sagt Christian Oh. Ein neuer Jugendleiter wurde am Dienstag beim Jugendtag gewählt.