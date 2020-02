Prestigeduelle in Mannschafts-Sportarten : Das sind die Derbys der Region

Volleyball in Ratheim: Das Oberliga-Duell zwischen dem VCR und dem PTSV Aachen ist auch ein Treffen alter Bekannter. Foto: nipko

Vereine Der Klassiker zwischen Borussia und dem 1. FC Köln elektrisiert am Wochenende wieder die Fußballfans im Rheinland. Doch auch in vielen anderen Mannschafts-Sportarten gibt es rassige Prestigeduelle. Eine kleine Derby-Auswahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme, Thomas Grulke, Horst Höckendorf, Alyssa Pannwitz und Andre Piel

Für viele Borussenfans ist es das Spiel des Jahres: Am Sonntag empfangen die Gladbacher den 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga zum rheinischen Derby. Keine Partie weckt bei den Fans in der Region mehr Emotionen, und ganz Fußball-Deutschland interessiert sich für solche Prestigeduelle. Doch wie sieht das in Sportarten aus, die nicht so im Rampenlicht stehen? Und welche Klubs sind für Vereine aus der Region die heißen Derby-Gegner? Einige Beispiele.

Hockey Auch der GHTC bestreitet regelmäßig Meisterschaftsspiele gegen Kölner Klubs, zudem gibt es Ligakonkurrenten in Krefeld oder Düsseldorf. An Spielen mit Derby-Potenzial mangelt es den Gladbacher Hockeyspielern demnach nicht. Die rassigsten Duelle gab es in den vergangenen Jahren indes gegen Schwarz-Weiß Neuss. „Das sind echte Derbys und vom Gefühl ganz andere Spiele“, sagte zuletzt GHTC-Trainer Marcus Küppers. In der Rückrunde der Zweiten Feld-Bundesliga wird es zum Saisonfinale eine Neuauflage geben, um den Aufstieg kämpft Gladbach indes noch mit dem Düsseldorfer HC und Blau-Weiß Köln.

Hockey in Mönchengladbach: Hier erzielt der GHTC ein Tor gegen Schwarz-Weiß Neuss, einem Derby-Gegner der Gladbacher. Foto: Dieter Wiechmann

Handball Zwar gibt es für Thomas Laßeur, Trainer des Verbandsligisten TV Geistenbeck, in dieser Saison so etwas wie ein entferntes Nachbarschaftsduell mit der Turnerschaft Lürrip, doch auf ein echtes Derby muss er seiner Meinung nach verzichten. „Ein Derby hätten wir, wenn wir gegen den HSV Rheydt spielen würden, denn Geistenbeck und Rheydt sind nur einen Steinwurf voneinander entfernt“, sagt der Coach des unangefochtenen Tabellenführers. „Ich kann mich noch gut an die Spiele gegen Rheydt erinnern. Sie waren stets gut besucht und immer voller Emotionen. Das waren Spiele, auf die ich mich immer gefreut habe. Vielleicht wird es das Derby in Zukunft wieder geben. Dem HSV wünsche ich in der Zukunft alles Gute, dass er wieder nach oben kommt, denn nur um das Derby zu spielen, wollen wir in unseren Leistungen natürlich nicht nachlassen. Aber es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass wir im Kreispokal aufeinander treffen, das wäre dann schon etwas Besonderes.“

Futsal Für Bünyamin Türkhan, Vorsitzender von Furious Futsal, ist die Frage nach dem großen Derby-Gegner keine einfache. „Schwer zu sagen wegen der stetigen Änderungen. Früher war es ganz klar Nettetal, der Klub existiert aber nicht mehr. Heute bieten sich vielleicht drei Teams an. Gegen PFC Mülheim haben wir die meisten Spiele bestritten. Gegen Uerdingen dagegen gab es wenige Duelle, aber einige von uns haben früher bei den Krefeldern gespielt. Und Bayer bedient sich des öfteren bei uns und wirbt Spieler ab. So richtigen Derby-Charakter haben die Begegnungen mit Toro Düsseldorf, die in etwa denselben Weg hinter sich haben wie wir“, sagt Türkhan, der am liebsten einen weiteren Konkurrenten aus Mönchengladbach oder Viersen hätte.

Volleyball Auf ein Spiel freut sich der VC Ratheim in der Saison immer ganz besonders: Gegen den PTSV Aachen III kann eine Partie auch schon mal etwas hitziger werden. Nicht nur die geographische Nähe befeuert die Rivalität der beiden Oberligisten, auch die Spieler kennen sich bestens: Die Ratheimer treffen auf einige alte Teamkollegen sowie gute Bekannte. Für das Derby gegen Aachen werden die Männerfreundschaften aber vorübergehend auf Pause gestellt – der unbedingte Wille, zu gewinnen überwiegt. In der „dritten Halbzeit“ kann bei einem kühlen Getränk aber wieder zwischen Sportlichem und Privatem getrennt werden.

Tischtennis im Grenzland: Zwischen dem TTC Waldniel und dem ASV Einigkeit Süchteln herrscht freundschaftliche Lokal-Rivalität. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)