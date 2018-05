Mönchengladbach: So schön kann Verkehrserziehung für Kinder sein

Mönchengladbach Verkehrswacht, Borussia-Stiftung und Stadtsparkasse statten alle Kitas mit Schulwegheften aus.

Der kleine Mats aus der evangelischen Kindertagesstätte an der Pastorsgasse in Odenkirchen hat es schon drauf: Rot ist das Signal fürs Stehenbleiben. Das weiß er, denn das hat er zusammen mit seinen Erzieherinnen geübt - zuerst in der Turnhalle. Da durften alle Kinder so lange herumlaufen, bis Sarah El Hag einen roten Ball in die Höhe hielt. Das hieß: stopp. Das Training in der Kita wurde später auf die Straße verlegt. Alle Kinder haben jetzt verinnerlicht: Rote Ampel bedeutet Stopp. Aber die Mädchen und Jungen haben noch mehr gelernt über Reaktionen, Richtungshören, Gleichgewicht und vieles mehr.