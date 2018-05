Mönchengladbach: Mieter ärgert sich über lange Leitung der LEG

Mönchengladbach Wegen zahlreicher Mängel hat Michael Behm seine Wohnung an der Merowinger Straße fristlos gekündigt. Die Bitte um einen Übergabetermin blieb wochenlang unbeantwortet. Das hat Folgen.

Brief an Rheinische Post, Lüpertzender Str. 161, 41061 Mönchengladbach.

Doch der Mieter selbst weiß davon noch nichts. Michael Behm hatte der LEG die Kündigung Mitte April mit der Bitte um einen Übergabetermin geschickt. Eine Reaktion gab es nicht. Auch nicht, als die Mietzahlung eingestellt wurde. Mehrfach versuchte Behm die LEG zu erreichen. "Am Telefon hing man ständig in der Warteschleife und auf E-Mails kam nur eine Eingangsbestätigung", berichtet der Unternehmer. Er hätte alles dabei belassen. Die alte Wohnung an der Merowinger Straße war geräumt, die neue in Krefeld bezogen. Doch als Michael Behm auch den Stromvertrag für die alte Wohnung kündigen wollte, hörte er von der NEW: Das geht nicht.