Mönchengladbach: Belli-Fischer-Rimmer im Meisterkonzert

Mönchengladbach Wegen der Renovierung der KFH wird das Konzert im Theater an der Odenkirchener Straße gegeben.

Seit zehn Jahren verbindet das Trio Belli-Fischer-Rimmer in der ungewöhnlichen Besetzung mit Posaune, Schlagzeug und Klavier Epochen und Stile. In ihren Konzerten präsentieren die drei in teilweise eigenen Bearbeitungen Musik von Bach bis Xenakis, von Debussy bis Piazzolla - und spannen eine Brücke zwischen Klassik, Jazz und Moderne. Mit einem spannungsvollen Mix aus Musik von Bernstein, Debussy, Bach, Schubert, Kurt Weill und Tom Waits wird das Trio im Meisterkonzert am Donnerstag, 7. Juni, ab 20 Uhr mit seinem Programm "Songs without words" für ein furioses Saisonfinale sorgen.