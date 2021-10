ÖPNV in Mönchengladbach : Busse fahren andere Routen

Die Linienbusse im Fuhrpark der NEW. Einige müssen wegen Baustellen andere Strecken fahren. Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Mönchengladbach Bauarbeiten machen bei bestimmten Linien Umwege oder das Verlegen von Haltestellen nötig. Welche Linien aktuell (ab Montag, 4. Oktober) betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen Straßensanierungen, Verlegungen von Versorgungsleitungen, Arbeiten an Ampelanlagen und ähnlichen Bauarbeiten der Stadt und ihrer Töchter Mags sowie NEW kommt es im Stadtgebiet zu Einschränkungen im Busverkehr, für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer. Wie die NEW mitteilt, gelten ab Montag, 4. Oktober, folgende Umleitungen für Busse:





Liedberger Straße Bis voraussichtlich Sonntag, 24. Oktober, wird die Liedberger Straße wegen Baumaßnahmen halbseitig gesperrt. Betroffen ist die Linie 031. Die Haltestelle „Wasserweg“ in Richtung An der Bleiche wird für diesen Zeitraum nicht angefahren, Fahrgäste werden auf die Haltestelle „St.-Georg-Straße“ verwiesen.





Blumenberger Straße Ab Montag, 4. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 15. November, wird die Blumenberger Straße zwischen Kur- und Leibnizstraße wegen Bauarbeiten gesperrt. Davon betroffen sind die Linie 017 und die Shuttlebusse. Die Haltestelle „Geroplatz“ in Richtung Rheindahlen wird nicht angefahren, die Fahrgäste werden auf die Haltestelle „Geroplatz“ der Linien 005, 015 und 025 verwiesen. Die Haltestellen „Turmstraße“ wird nicht angefahren, Fahrgäste sollen die Haltstelle „Weststraße“ der Linie 007 in der Aachener Straße nutzen. Außerdem werden die Haltestellen „Landgrafenstraße“, mit Verweis auf die Ersatzhaltestellen in der Markgrafenstraße in Höhe der Hausnummer 15-19 und gegenüber, nicht angefahren.