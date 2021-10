Verkehr in Schwalmtal : Straße auf Höhe der Bleichermühle wird gesperrt – Haltestellen fallen weg

Schwalmtal Wegen Tiefbauarbeiten für eine neue Straßenentwässerung in Schwalmtal-Hehler wird die Straße auf Höhe der Bleichermühle nochmals ab Montag, 11. Oktober, komplett gesperrt.

Wegen Tiefbauarbeiten für eine neue Straßenentwässerung in Schwalmtal-Hehler wird die Straße auf Höhe der Bleichermühle nochmals ab Montag, 11. Oktober, komplett gesperrt - laut Mitteilung der Schwalmtalwerke voraussichtlich bis Ende November wieder aufgehoben. Eine Umleitung der Busse um die Baustelle ist nicht möglich. Statt an der Haltestelle „Rösler Siedlung“ sollen Fahrgäste auf die Haltestelle „Waldnieler Heide“ ausweichen. Wer sonst an der Schule in Hehler in den Bus steigt, soll auf die Haltestelle „Bleichermühle“ ausweichen. Um den Busverkehr bis zur erneuten Sperrung der Straße Hehler nicht zusätzlich zu beeinträchtigen, werden die noch ausstehenden Asphaltarbeiten erst in der Woche ab Montag, 11. Oktober, ausgeführt. Sobald dieser Bauabschnitt in Hehler fertig ist, werden damit auch die gesamten Arbeiten an der dortigen Straßenentwässerung beendet sein.