Sanierung von Werksbahnübergängen in Rheinberg : Zufahrt zum Chemiewerk in Rheinberg gesperrt

Die Bahnübergänge am Inovyn-Chemiewerk müssen saniert werden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Freitag, 8. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 11. Oktober, 5 Uhr, werden die beiden Werkbahnübergänge an der Zufahrt zum Inovyn-Werk an der Weststraße in Rheinberg saniert. Dazu wird die Straße vollständig gesperrt, eine Zufahrt zum Werk ist nicht möglich. Das teilt das Unternehmen mit. Die Arbeiten, die Sperrungen sowie die Umleitungen wurden im Vorfeld mit der Stadt Rheinberg und dem Kreis Wesel abgestimmt. Umleitungen zum Werk sowie zur Sedan- und Ludwigstraße werden ausgeschildert. „Wir bitten um Verständnis – besonders, weil die Arbeiten rund um die Uhr durchgeführt werden. Aber die Reparaturen sind unausweichlich“, sagt Thomas Gwiazda, Leiter der Werklogistik. Über die Werkbahn werde ein Großteil der Rohstoff- und Produkttransporte für den gesamten Industriestandort abwickelt. Jetzt müssen Schwellen, Schienen und Unterbau saniert und die Asphaltdecke erneuert werden. Um die Belastungen so gering wie möglich zu halten, werden die Bauarbeiten an einem Wochenende durchgeführt.

(up)