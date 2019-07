Logistik-Spezialist aus Mönchengladbach : Vanderlande optimiert Gepäckbeförderung in Brüssel

Mönchengladbach Der Flughafen rüstet sich für noch mehr Passagiere.

Das Mönchengladbacher Unternehmen Vanderlande hat den Auftrag erhalten, eine wesentliche Modernisierung des Gepäckfördersystems am Flughafen Brüssel durchzuführen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil eines auf 20 Jahre ausgelegten Rahmenvertrags zwischen der Brussels Airport Company (BAC) und Vanderlande. Die vorgeschlagenen Verbesserungen werden es nach Angaben von Vanderlande dem Flughafen ermöglichen, das erwartete Wachstum der jährlichen Passagierzahlen von 25 auf 40 Millionen in den kommenden 25 Jahren zu bewältigen.

Bei diesem Projekt wird Vanderlande eng mit ENGIE Fabricom Airport Solutions zusammenarbeiten, einem Lieferanten für Tätigkeiten in Zusammenhang mit Gepäckbeförderung am Brüsseler Flughafen. Die Integration des neuen Systems werde während des Flughafenbetriebs durchgeführt, was ein hohes Maß an Erfahrung sowohl mit Hardware als auch Software erfordere. „Vor diesem Hintergrund wurden die Stärken von Vanderlande und ENGIE Fabricom kombiniert, um eine Synergie zu schaffen und dem Flughafen Brüssel die bestmögliche Gesamtlösung bereitzustellen“, so Vanderlande.