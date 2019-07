Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei in Mönchengladbach ermittelt : 32-Jähriger wird im Vorgarten angegriffen und lebensgefährlich verletzt

Die Polizei sicherte noch in der Nacht Spuren am Tatort. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist ein 32-Jähriger vor dem Haus seines Vaters von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden. Dabei wurde er mit einem Messer so schwer verletzt, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Noch ist unklar, worum es bei dem Streit ging.