MeetupMG : Junger Gründer programmiert ein digitales Kleinkind

Westend Einen lokalen, branchenübergreifenden Geschenkgutschein und eine künstliche Intelligenz, die unter anderem Geschäftsprozesse optimieren soll, stellten zwei junge Gründer beim Treffen „MeetupMG“ vor. Einer der beiden studiert noch, zieht aber bald mit eigener Firma in Blauhaus ein.

Die Themen der Referenten Jonas Becher und Thomas Hoffmann hatten es in sich: Der 29-jährige Jonas Becher, der im sechsten Semester an der Hochschule Niederrhein studiert, stellte sein Unternehmen Masasana vor, ein Software-Consultant für maschinelles Lernen und Data Science. Thomas Hoffmann und Alexander Strieder haben mit ihrer Firma Qdega einen City-Gutschein entwickelt, der sich an inhabergeführte Geschäfte und Dienstleister in Köln wendet. „Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitsweise grundlegend verändern“, prognostizierte Becher. „MAI“, wie seine Künstliche Intelligenz heißt, lerne wie ein Kleinkind. Dieses digitale Kleinkind kann bereits eine Menge: „MAI“ hilft bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen, Entscheidungsverarbeitung, dem Reorganisieren von Datenstrukturen, Sprachverarbeitung und Bildanalyse und bei der Qualitätsanalyse von Materialien und Produkten.