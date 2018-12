Zeugensuche in Mönchengladbach: Unbekannte beschädigten Bäume in Winkeln mit Axt

Mönchengladbach Die Unbekannten wüteten mit einer Axt. Drei Bäume sind nicht mehr zu retten. Eine vierte Linde konnte erhalten werden.

Die Mags-Baumkontrolleure haben am vergangenen Mittwoch feststellen müssen, dass Unbekannte über Nacht mehrere Linden aus einer Allee in der Winkelner Straße beschädigt haben. Zwei Bäume wurden mit einer Axt ganz abgeschlagen, ein weiterer mit Kerben so stark beschädigt, dass er nicht mehr zu retten war. Eine vierte Linde kann trotz Beschädigung erhalten werden. „Linden können bis zu 1000 Jahre alt werden. Dass hier gesunde, junge Linden im Alter zwischen acht und 15 Jahren mutwillig und grundlos zerstört wurden, ist sehr traurig, sagt Mags-Baumexperte Hanno Müller. Die Mags hat in dem Fall Anzeige erstattet. Falls es Zeugen gibt, die in der Nacht von Dienstag, 18. Dezember, auf Mittwoch, 19. Dezember, etwas beobachtet haben, sollten sie sich an die Polizei unter Telefon 02161 290 wenden.