Messe in Windberg: Pfadfinder reichen Friedenslicht weiter

Mitglieder der Pfadfinderschaft St. Georg zünden Kerzen für die Friedenslicht-Aussendungsfeier in St. Anna Windberg an. Foto: Jürgen Körting

Mönchengladbach Die Pfadfinderschaft Sankt Georg veranstaltete am Donnerstagabend eine Aussendungsfeier des Friedenslichts in der St. Anna Kirche.

Florian Offergeld ist Kurat. Damit übernimmt er seelsorgerische Aufgaben und ist die Schnittstelle zur Kirche. Bei der Aussendungsfeier war er zum ersten Mal dabei. Der Abend hat ihm sehr gut gefallen: „Ich denke, es ist eine schöne Möglichkeit, den Menschen nochmal einen Anstoß zu geben. Das Friedenslicht ist nicht einfach eine Kerze, die man anzündet und irgendwo hinstellt, sondern man verbindet sie mit etwas und schenkt sie weiter, an Freunde, Familie oder auch Fremde. Ich hoffe es regt einige Leute dazu an, den Frieden selbst zu verbreiten und zu fördern sowie unsere Gesellschaft auf den richtigen Kurs zu bringen“, sagte der 26-Jährige.

Seit 1986 wird das Friedenslicht von einem österreichischen Kind in Bethlehem entzündet. Von dort aus wird es nach Wien und am 16. Dezember in viele weitere europäische Städte gebracht. Gefeiert wird die Friedenslichtaussendung in Deutschland seit 25, in Mönchengladbach seit 21 Jahren.

Florian Offergeld hat das Friedenslicht letzte Woche in Aachen abgeholt. Jeder Besucher der Messe kann sich Lichter mitnehmen und sie selbst behalten oder an Familie und Freunde schenken. Die Stämme verteilen sie typischerweise in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Offergeld ist bereits seit zehn Jahren Mitglied. Ihm gefällt am Pfadfinderdasein, besonders das Gemeinschaftsgefühl: „Viele Kinder können ihre Persönlichkeit bei uns stärken und ausprägen, sie können Probleme überwinden, und die Zwischenmenschlichkeit wird gestärkt. Bei so vielen Leuten lernen sie außerdem, sich in eine Gruppe einzubringen, aber auch, sich durchzusetzen.“