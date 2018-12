Wunschbaum-Aktion: Karstadt verteilt über 100 Geschenke

Mönchengladbach Das Kaufhaus hat mit der gemeinnützigen Organisation SkF eine Wunschbaum-Aktion durchgeführt, mit der viele Kinder nun beschenkt werden konnten.

(RP) Kurz vor Weihnachten hat Karstadt Mönchengladbach viele Geschenke an die gemeinnützige Organisation SkF Krefeld übergeben können. Die Geschenke kamen während der „Wunschbaum-Aktion“ in der Filiale mit Hilfe der Karstadt-Kunden zusammen. In Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation SkF Krefeld (Sozialdienst katholischer Frauen) durften Kinder ihre Wünsche aufschreiben und an den weihnachtlich geschmückten „Wunschbaum“ in der Filiale hängen.