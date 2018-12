Mönchengladbach: Musikschüler lernen Bühnenpräsenz

Mönchengladbach Wie betrete ich die Bühne, wie bewege ich mich, wie begrüße ich das Publikum: Besonders begabte Schüler der Musikschule lernen, dass es nicht reicht, das Instrument zu beherrschen. Auch die Körpersprache muss stimmen.

Niklas sitzt auf dem „heißen Stuhl“ mitten auf der Bühne. Seine Aufgabe: Der 16-jährige soll 40 Sekunden lang einfach nur ins Publikum schauen. Wie lang diese Zeit werden kann, das erleben die vier Teilnehmer des Workshops „Bühnenpräsenz“ an der Musikschule. Das Mädchen vor Niklas hat bereits nach 20 Sekunden den Blick abgewendet. Niklas hält zwar durch. Aber seine Hand nestelt erst am Bund des Pullis. Dann streicht sie über sein Cello, als sei es ein nervöser Hund, den er beruhigen muss.

Als Sophie kurz darauf burschikos und mit hängenden Armen auf die Bühne stapft, schüttelt Lara Diez den Kopf. „Keine Monkey-Arme bitte. Stell dir vor, dir wachsen Engelsflügel aus den Schultern“, rät sie. Sofort richtet sich die 15-jährige auf. Die Trainerin gibt ihr schwarze Stöckelschuhe. Sophie sieht zwar witzig aus in High Heels und Tennissocken. Aber in ihnen geht das Mädchen deutlich weicher und damenhafter – und lächelt dabei. Auch als Sophie übt, wie ein Model auf einer Linie zu laufen, macht ihr das sichtlich Spaß. Wer auf der Bühne steht, muss sich und seinen Körper präsentieren. Das ist gerade für Jugendliche nicht immer leicht.

„Bei Lampenfieber geht es im Kern immer um die Angst zu versagen“, sagt die Lehrerin. Das beste Rezept dagegen: möglichst oft auf die Bühne gehen. Am Ende darf daher jeder noch einmal auftreten. Niklas geht jetzt ruhig hoch, er lächelt kurz ins Publikum, sagt sein Stück deutlich an. Dann richtet er sich in Ruhe am Cello ein, atmet noch einmal durch und beginnt zu spielen.