Hallenfußball: Fortuna und Odenkirchen souverän

Kampf der A-Junioren: BW Wickrathhahn (in den blauen Trikots) und der 1. FC zogen beide in die Endrunde ein, auch wenn der FC diese Vorrundepartie 3:1 gewann. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Hallenstadtmeisterschaft: Die Teilnehmer der A-Junioren-Endrunde stehen fest. Am Mittwoch, 2. Januar wird sie in der Jahnhalle ausgetragen.

In Gruppe 2 sah der Lürriper Torwart wegen Verhinderns einer klaren Torchance mit der Hand außerhalb des Strafraumes die Rote Karte. Es war der erste Spielausschluss bei den A-Junioren. Hardt gewann hier zur Eröffnung 3:2 gegen Lürrip. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Wickrath im ewigen Derby gegen Hockstein. Hardt gelang dann mit 7:0 gegen die Red Stars der höchste Sieg des Abends. Wickrath holte mit dem 4:2 gegen Lürrip ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Hocksteins 6:2 nährte die Hoffnung auf ein Weiterkommen, da sich anschließend Wickrath 4:3 gegen Hardt durchsetzte. Hockstein schlug dann Lürrip 6:2 und der TuS die Red Stars 5:2. Damit standen die drei Qualifikanten schon vorzeitig fest. Hardt bezwang Hockstein 5:2 und wird den Gegner in derselben Endrundengruppe wieder sehen. Im letzten und bedeutungslosen Spiel dezimierten sich die Red Stars mit einer Roten Karte (Verhindern einer klaren Torchance).

In Gruppe 3 qualifizierten sich am Abend noch der 1. FC Mönchengladbach und Blau-Weiß Wickrathhahn als Gruppenerster und -zweiter, zudem schaffte die DJK/VfL Giesenkirchen als bester Drittplatzierter der Vieregruppen den Sprung in die Endrunde. Diese steigt am Mittwoch, 2. Januar ab 18 Uhr.