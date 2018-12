Erfahrungen mit Rauschbrillen in Mönchengladbach: Realschüler im Alkoholparcours

Mönchengladbach Siebtklässler lernen die Gefahren von und den richtigen Umgang mit Alkohol.

Einige Schüler torkeln durch den Klassenraum, andere bekommen aus Versehen Softbälle an den Kopf geworfen, und wieder andere versuchen vergeblich, einen Schlüssel in ein Schloss zu stecken. Der Grund dafür sind die Rauschbrillen, die die Siebtklässler der Realschule an der Niers an diesem Tag tragen. Zwar lachen die Schüler und haben Spaß, der „Alkohol-Parcours“ soll aber auch über Gefahren aufklären.

Martina Cremers ist Biologie- und Beratungslehrerin an der Realschule. Außerdem kümmert sie sich um die Drogenprophylaxe. Das Thema ist ihr sehr wichtig: „Man muss aufklären und nicht erst dann etwas tun, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.“ Den Schülern scheint das Projekt zu gefallen: „Ich finde das ist eine gute Aktion“, sagt Marc, der eine der siebten Klassen besucht. „Der Parcours macht Spaß, und es ist auch gut, dass wir hier aufgeklärt werden.“

Der Parcours ist in fünf Stationen unterteilt, bei denen unter anderem rechtliche Fragen geklärt werden wie: Was darf ich mit 16 Jahren am Kiosk kaufen? Und wer trägt die Schuld, wenn mir tatsächlich etwas Unerlaubtes verkauft wird? Auch sollen sich die Schüler einen Ball zuwerfen, während sie eine Suchtbrille tragen, die einen Wert von zwei Promille simuliert. An einer Station geht es um die Gesundheit. Dort müssen die Schüler zuordnen, ob und wie die jeweiligen Organe durch den Konsum von Alkohol beschädigt werden. An jeder Station bekommen die Schüler Punkte.