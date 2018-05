Wesel: Bislich: Wirbel um zerstörte Linden

Wesel Pfarrer Sühling hofft, dass sich die Täter zu ihrer Tat bekennen.

Vier der 15 jungen Linden, die Anfang des Jahres an der St.-Johannes-Kirche in Bislich gepflanzt wurden, sind kürzlich mutwillig beschädigt worden. Es geschah, wie erst jetzt bekannt wurde, während des Bislicher Schützenfest-Wochenendes. Gestern Nachmittag sind die vier beschädigten Exemplare gegen vier neue ausgetauscht worden. Gegen Mittag erhielt Sühling die letzte Bestätigung, dass die Ersatzpflanzung erfolgt.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering sein dürfte, so hofft der leitende Pfarrer der Pfarrei St. Nikolaus, dass sich die Täter, die in der Nacht vom 27. auf den 28. April offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatten, doch noch melden. "Vielleicht war es auch nur eine Person. Unabhängig davon meine ich: So etwas tut man einfach nicht. Es wäre schön, wenn sich die Verantwortlichen - nun im nüchternen Zustand - zu ihrer Tat bekennen würden." Ein Nachbar hatte in der besagten Nacht Lärm an der Kirche gehört und am Morgen die Gemeinde informiert.