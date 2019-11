2030 weniger Pfarrer und weniger Gemeindemitglieder : Synodalbeschluss soll Kirche für Zukunft fit machen

Mönchengladbach Der Evangelische Kirchenkreis Gladbach-Neuss wird in drei Regionen gegliedert. Superintendent Dietrich Denker rechnet mit weniger Pfarrstellen.

Das Gebiet des Kirchenkreises Gladbach-Neuss wird mit Beginn des neuen Jahres in drei Regionen unterteilt. Die Kirchengemeinden aus den Kommunen Mönchengladbach, Korschenbroich, Brüggen und Waldniel sind dann in der Region West zusammengefasst. Zur Region Ost gehören die Kirchengemeinden aus dem Neusser Stadtgebiet und aus Dormagen, die Region Süd wird durch die Gemeinden aus Grevenbroich und Jüchen gebildet. Das hat eine Kreissynode jetzt im Rheydter Ernst-Christoffel-Haus beschlossen. 170 Vertreter aus den 23 Kirchengemeinden des Kirchenkreises nahmen daran teil und fassten einstimmig den Beschluss, der die Zukunft der Gemeinden auf ein neues Fundament stellt und eine intensivere Zusammenarbeit von Gemeinden fördern soll.

Diese Verbindlichkeit, in den Regionen gemeinsam zu planen und zu arbeiten, wird für die Kirchengemeinden Folgen haben. „Jetzt können sich drei Gemeinden einen Kantor als Vollzeitkraft teilen, statt nur eine Drittelstelle anbieten zu können. Damit wird die Stelle attraktiver für Kirchenmusiker“ , führte die Öffentlichkeitsbeauftragte Ute Dornbach-Nensel als Beispiel an. Wichtig ist nach Ansicht von Superintendent Dietrich Denker, dass durch die Aufteilung in Regionen die einzelnen Kirchengemeinden nicht in ihre Existenz gefährdet sind. „An einen Zusammenschluss ist nicht gedacht.“ Vielmehr müssten sie ihre Gemeindeleben anders organisieren.