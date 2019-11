Kolumne Der Verbraucherschützer : Alles zur Kfz-Versicherung

Mönchengladbach Die Regionalklassen in Gladbach sind unverändert, aber ein Wechsel kann sich lohnen.

Zum Jahresende können die meisten Autobesitzer ihren Versicherungsvertrag kündigen, denn im Regelfall beginnt das Versicherungsjahr am 1. Januar. Schauen Sie einfach mal in Ihre Vertragsdokumente. Die Kündigungsfrist beträgt meist einen Monat. Das Schreiben muss also bis zum 30. November beim Versicherer sein. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht bei einem Schadensfall oder wenn die Versicherung die Beiträge erhöht. Das gleiche gilt bei einer Änderung der Regional- oder Typklasse, wenn sich am Leistungsumfang der Versicherung nichts ändert. In Mönchengladbach und Umgebung sind die Regionalklassen dieses Jahr gleich geblieben. Dennoch lohnt sich ein regelmäßiger Preisvergleich. Denn auch die Typenklassen und die Tarife der Konkurrenz können sich ändern.