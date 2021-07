Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen : Sexueller Übergriff auf zwei Frauen am Platz der Republik

Mönchengladbach Die beiden Freundinnen kamen vom Feiern in der Altstadt. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof wurden sie geschubst und angegriffen.

Ein Mann hat in den frühen Sonntagmorgenstunden zwei Frauen, 27 und 26 Jahre alt, am Platz der Republik angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, kamen zwei Freundinnen gegen 5 Uhr vom Feiern aus der Altstadt und gingen Arm in Arm nebeneinander vom Hauptbahnhof in Richtung Rahracker. Am Platz der Republik seien sie dann von hinten an der Schulter geschubst worden, so dass sie beide zu Boden fielen. Eine der beiden verletzte sich leicht. Als die Frauen sich auf den Rücken drehten, sahen sie den Angreifer. Dieser fasste einer in den Schritt, woraufhin diese sich mit Geschrei und Fußtritten wehrte. Der Mann ließ von ihr ab und flüchtete in Richtung Berufskolleg. Er wird wie folgt beschrieben: Zwischen 30 und 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kurze braune Haare, kräftige Statur, europäisches, gepflegtes Erscheinungsbild. Der Mann trug eine dunkle Jeanshose, ein weißes T-Shirt und eine grüne Satin-Bomberjacke. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen genommen werden.