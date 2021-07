Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 12. Juli 2021) : Weitere drei Neuinfektionen nachgewiesen

Seit dem Wochenende wird kein Corona-Patient mehr auf einer Intensivstation in Mönchengladbach behandelt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Personen im Stadtgebiet steigt weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie zuletzt vor zweieinhalb Wochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gibt wieder mehr Corona-Neuinfektionen in Mönchengladbach. Das städtische Gesundheitsamt verzeichnet am Montagmorgen (Stand: 8 Uhr) drei neue positive Nachweise. Am Wochenende sind sechs Neuinfektionen bekannt geworden. Somit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 21.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls an und liegt am Montagmorgen bei 5,7. Das ist der höchste Wert seit dem 25. Juni – also seit knapp zweieinhalb Wochen.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurde das Virus nach Angaben der Stadt bei insgesamt 11.013 Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.760 Personen nicht mehr infektiös. 232 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben. 32 Personen befinden sich aktuell Quarantäne. Am Vortag waren es noch 27 Personen.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: 10 Uhr) wird aktuell kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation eines Mönchengladbacher Krankenhauses behandelt.

(RP)