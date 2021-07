Summer School im Museum Abteiberg : Ist das Müll oder kann das weg?

Mönchengladbach In der Summer School gestalten Kinder und Jugendliche Kunst aus Fundstücken und Abfall. Vorher entdeckten sie aber Werke von Beuys und anderen im Museum Abteiberg.

Leon weiß Bescheid: „Wir machen was mit Müll.“ Er hat bereits einige Kunstkurse besucht. „Ich hab mal ein Bild aus Spitzerabfall gemacht.“ Der Neunjährige gehört zu den acht Kindern und Jugendlichen, die sich an diesem Samstagvormittag im Museum Abteiberg getroffen haben. Unter der Leitung der Mönchengladbacher Künstlerin Christiane Behr und der freien Mitarbeiterin des Museums, Ulrike Engelke, nehmen sie an dem Kurs „Art & Future. Wunderschöner Müll / Waste but Beautiful“ teil.