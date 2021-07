Tennis-Bundesliga : Gladbacher HTC startet historisch gut in die neue Saison

Albert Ramos gewann ein Schlüsselspiel beim 5:1-Erfolg beim Tus Sennelager. Foto: Henrik Schmidt

Mönchengladbach Zum Start in die neue Bundesliga-Saison feiert der GHTC zwei deutliche Siege. Ein Routinier behält dabei die Nerven, ein Neuzugang überzeugt und es werden Erinnerungen an das Meisterjahr wach.

Im Eiltempo absolvierte der Gladbacher HTC am Sonntag seine Heimpartie gegen Blau-Weiß Krefeld. In rund sechs Stunden waren auf zwei Plätzen alle sechs Partien ausgespielt, fünf davon entschied der GHTC für sich, ein deutliches 5:1. Also blieb ab 17 Uhr sogar ungeplant noch Zeit, gemeinsam im Clubhaus das Finale von Wimbledon zu gucken. Ein ansprechender Ausklang eines überaus erfolgreichen Wochenendes für den Gladbacher HTC. Denn für die Mannschaft um Teamchef Henrik Schmidt war es der zweite 5:1-Erfolg binnen drei Tagen: Am Freitag fuhr man das gleiche Resultat zum Saisonauftakt beim TuS Sennelager in Paderborn ein.

Dabei hatte Teamchef Schmidt beide Partien im Vorfeld noch als „50:50“-Begegnungen beziffert. Und zumindest gegen den TuS Sennelager am Freitag war das Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf. „Das 5:1 hört sich locker an, vom 3:3 waren wir aber nicht weit weg“, sagt Schmidt. Der Spanier Albert Ramos, seit 2015 im Verein und an diesem Wochenende der topgesetzte Spieler des GHTC, lag in seiner Partie gegen den Polen Kacper Zuk bereits 3:6 und 0:2 zurück – im vierten und letzten Einzel drohte der 2:2-Spielausgleich. „Die ganze Mannschaft ist dann zum Platz gegangen und hat ihn angefeuert. Ramos hat gekämpft wie ein Löwe und das Spiel noch gewonnen – mit Linienball und Netzroller im Match-Tiebreak. Da war alles dabei“, sagt Schmidt. Im dritten und entscheidenden Satz hieß es letztendlich 10:7 für den Spanier und den GHTC. Für die abschließenden beiden Doppel musste Sennelager zudem auf den Tschechen Zdenek Kolar verzichten – laut Schmidt deren bester Doppelspieler. Aufgrund von Regen hatte der Spieltag in Paderborn erst zwei Stunden später angefangen – und die Verschiebung kollidierte abends zeitlich mit einer Flugbuchung von Kolar. Also fiel er für sein Doppel aus. Am Ende gewann der GHTC dann beide Doppel, Robin Haase und Andrej Martin sowie Tim Sandkaulen und Lukas Rosol waren siegreich.

Beim 5:1 zwei Tage später gegen Krefeld spricht Schmidt rückblickend von einem Sieg, der „komplett in Ordnung“ geht. Albert Ramos, Robin Haase sowie Tallon Griekspoor gewannen jeweils ihre Einzel, wobei sich Schmidt vor allem von Neuzugang Griekspoor angetan zeigte: „Er ist eine große Bereicherung für das Team, menschlich wie sportlich.“ Nur Mario Vilella Martinez verlor seine Partie gegen Andrea Arnaboldi, ehe die Duos Griekspoor und Haase sowie Sandkaulen und Rosol ebenfalls ihre Doppel zum 5:1-Endstand gewannen. Dem 23-jährigen Sandkaulen attestierte Schmidt zudem aufgrund dessen Erfahrungen zuletzt im College-Tennis einen „deutlichen Leistungssprung“.

Nicht zum Einsatz kam hingegen die eigentliche Nummer eins der Mannschaft, der Chilene Cristian Garin, Nummer 18 der Weltrangliste. Eigentlich war der 25-Jährige für den Doppelspieltag vorgesehen, doch die Einreisebeschränkungen aus Großbritannien, das bis vor einer Woche als Virusvariantengebiet galt, machten die Teilnahme kurzfristig unmöglich.