Treffen in Rheydt : Oberbürgermeister hört Sorgen der Bahnhofstraße

Rheydt Hans Wilhelm Reiners besuchte eine Aktionsgemeinschaft der Händler und Wirte. Sie hoffen auf eine Belebung des Quartiers.

Ein still-besinnlicher Bummel im Advent war es nicht, als Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners am Samstagvormittag die Bahnhofstraße besuchte. Es gab durchaus Diskussionsstoff. Anlass: An der Bahnhofstraße haben sich Händler und Wirte zu einer Aktion zusammengeschlossen. Jeden Tag im Advent gibt es nach dem Prinzip Weihnachtskalender in einem Geschäft oder in einer Gaststätte eine Sonder- oder Rabattaktion. Eine Aktion in einem Umfeld, das nicht gerade ideal ist für Einzelhandel und Gastronomie. Wo es aus ihrer Sicht im Argen liegt, haben Teilnehmer der Aktion auch beim Besuch des Oberbürgermeisters offenbart.