Die Monate des Jahres am Rheydter Schloss : Morgen ohne Grauen

Rheydt RP-Redakteur Holger Hintzen dokumentiert den gleichen Blick auf die Niers-Aue über ein Jahr verteilt.

Manchmal jault der innere Schweinehund ganz schön auf, wenn morgens gegen 7 Uhr die Jogging-Schuhe angezogen werden sollen. Doch die Macht der Trägheit ist schnell gebrochen, wenn im Herbst über den nebelverhangenen Wiesen der Niers-Aue am Rheydter Schloss die Sonne aufgeht. Oder wenn an klaren Tagen Flugzeuge mit weißen Kondensstreifen rätselhafte Keilschrift-Zeichen an den Himmel geschrieben haben. Oder wenn im Mai Gras, Bäume und Sträucher nach Frühling riechen. Oder wenn im Sommer die Sonne schon früh hoch am Himmel steht und Wärme uns umarmt. Mag hinterher der Tag bringen, was er will: Ein solcher Morgen hat kein Grauen. Er ist irgendwie außerhalb der Zeit, und das ist das Wunderbare daran. Mitunter sind wir trotzdem so töricht, den Moment festhalten zu wollen. Die Fotos auf dieser Seite sind das Ergebnis dieser Dummheit.