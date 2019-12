Jubilarin : Herta Neumann feiert ihren 100. Geburtstag doppelt

Mönchengladbach Ihren Ehrentag verbringt sie im Städtischen Altenheim Hardterbroich, wo sie wohnt. Am Wochenende ist sie bei ihrer Tochter und der ganzen Familie.

Geboren und aufgewachsen ist sie in der Hafenstadt Memel im damaligen Ostpreußen. Besonders ist ihr ein Geräusch in Erinnerung geblieben: „Nachts, wenn wir wach wurden, hörte man das Rauschen der Wellen. Das war schön. Wir brauchten nur fünf Minuten zum Strand“, sagt sie. Mit 80 Jahren reiste sie noch einmal mit einer Freundin in die alte Heimat, es hatte sich viel verändert, aber dennoch: „Ich möchte gerne noch mal zurück. Aber wohnen möchte ich dort nicht mehr“, sagt Herta Neumann.