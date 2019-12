Citykirche : Beethoven-Jahr mit Romanze eröffnet

Eine Romanze für Ludwig van... – unter diesem Titel stand das Weihnachtskonzert der Musikschule in der Citykirche. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Im vorweihnachtlichen Konzert in der Citykirche begeisterten das Jugendsinfonieorchester und etliche Solisten der städtischen Musikschule. Der Erlös aus der Veranstaltung geht an den Bauverein Hauptpfarrkirche.

Es ist allmählich schon eine Tradition geworden, dass die städtische Musikschule in der Vorweihnachtszeit ein Benefizkonzert für den Bauverein Hauptpfarrkirche durchführt. Da die Stuhlreihen der Citykirche am Alten Markt gut gefüllt waren, lohnte sich die Veranstaltung auch finanziell. Schließlich sind die Renovierungskosten, die der Bauverein übernimmt, erheblich.

Musikalisch lohnte sich der Besuch des Konzerts sowieso. Wieder einmal war es höchst erfreulich zu erleben, welch beachtlichen Leistungen von den musikbegeisterten Jugendlichen zu hören waren. Am Anfang stand ein voluminöser symphonischer Klang. Satte tiefe Streicher, strahlende Blech- und sensible Holzbläser sorgten für eine vitale Wiedergabe von Beethovens Egmont-Ouvertüre.

Bauverein Hauptpfarrkirche Der Bauverein wurde am 4. Mai 2006 als gemeinnütziger Verein gegründet.

Damit wurde auch schon ein musikalischer Vorgeschmack auf das kommende, das Beethoven-Jahr gegeben; mit mehreren Kompositionen stand Beethoven im Mittelpunkt. „Eine Romanze für Ludwig van ...“ war das Konzert überschrieben. In einem Fall war „Romanze“ auch ganz wörtlich zu verstehen, stand doch eine der beiden Romanzen, die Beethoven für Solovioline plus Orchester schrieb, auf dem Programm. Gemessen an ihren jungen Jahren spielte Konzertmeisterin Anna Döring die F-Dur Romanze schon sehr sicher, kultiviert begleitet vom Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Christian Malescov.